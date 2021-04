Una serra di marijuana, arrestati dai carabinieri due agricoltori

Controlli dei carabinieri

I carabinieri di Pratella, in provincia di Caserta, hanno arrestato una coppia di agricoltori per detenzione di sostanze stupefacenti e per la coltivazione e commercio di sostanze illegali come la marjuana, che avveniva non solo in Campania ma anche in Molise.



Nell'auto della coppia, infatti, sono state trovate le chiavi di un capannone industriale che si trova a Pettoranello del Molise, di circa 100mq. Una vera a propria serra per la coltivazione della cannabis, con 550 piantine.



Nella struttura erano presenti impianti di climatizzazione e stabilizzazione dell'umidità, lampade speciali per la fotosintesi. Un sistema complesso e tecnologicamente avanzato che avrebbe consentito di estrarre circa 1000 chili di marijuana di varie specie. L'uomo è in carcere e la donna ai domiciliari.