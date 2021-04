Chiude la Polfer a Campobasso

agenti in stazione

Entro l'estate sarà chiuso il Posto di Polizia Ferroviaria di Campobasso e il personale in servizio sarà trasferito ad altri uffici.

Una sconfitta per i cittadini, denuncia il sindacato Silp Cgil, poiché si abbandona un presidio di

legalità in un capoluogo di Regione che, sempre più spesso, si trova ad essere coinvolto in fatti di cronaca.Le stazioni ferroviarie sono uno degli obbiettivi più

sensibili. A nulla sono valsi i numerosi appelli per evitare la chiusura della postazione Polfer