contro il covid

Per fortuna non si registrano decessi . I nuovi positivi sono 59 , quasi la metà dei quali, 24 a Campobasso.

Al Cardarelli 4 nuovi ricoveri in malattie infettive dove c'è stato un dimesso.

Sono 49 le persone dichiarate guarite, in aumento il numero degli attualmente positivi: erano 631, adesso sono 642