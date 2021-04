Covid: nessun decesso, 47 nuovi casi e 52 guariti

Il bollettino Asrem del 20 aprile 2021

Buone notizie sul fronte della pandemia. Il bollettino ufficiale Asrem non registra nuove vittime di coronavirus. Le persone decedute restano dunque 466.

A fronte di 1.029 tamponi esaminati, sono emersi 47 nuovi casi, di cui 14 a Campobasso, 5 a Termoli, 4 a Bojano e Venafro. Ancor più numerosi i guariti che risultano 52, 8 dei quali a Campobasso, 7 a Isernia, 5 a Matrice. Il numero degli attualmente positivi è sceso a 594.

Sul fronte ricoveri, sono 6 le persone dimesse da Malattie infettive, 4 i nuovi ricoveri. Il totale dei ricoverati è ora di 52 pazienti: 39 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva al Cardarelli, 2 in Terapia intensiva al Gemelli Molise, 2 in Terapia intensiva al Neuromed.