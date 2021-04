Altre tre decessi per covid

L'ingresso ai reparti dell'ospedale Cardarelli

In Molise altre tre le vittime per Covid..Erano tutti pazienti ricoverati all'ospedale Cardarelli di Campobasso.Si tratta di un uomo di 84 anni di Portocannone, di un altro di 84 anni di Fossalto, anche lui deceduto in Malattie infettive, e un 73enne di Cantalupo nel Sannio che era in Terapia intensiva.40 i nuovi positivi su 551 tamponi, circa il 7 per cento. Cinque i nuovi ricoveri, tutti in Malattie infettive al Cardarelli, reparto dal quale sono stati dimessi sette degenti.E sono 58 le persone dichiarate guarite. Gli attualmente positivi scendono così a 825. In lieve calo la pressione sugli ospedali molisani. In totale i ricoverati sono 64 di cui al Cardarelli 46 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Poi 2 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise e 4 al Neuromed.