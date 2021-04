Un Santo che unisce

La devozione e la volontà di salvaguardare e valorizzare le tradizioni uniscono le regioni nella “Rete Italiana per la Salvaguardia e Valorizzazione delle Feste di Sant’Antonio Abate”.

E' il progetto delle comunità di Campobasso, Collelongo (L’Aquila), Fara Filiorum Petri (Chieti), Macerata Campania (Caserta), Novara di Sicilia (Messina), Novoli (Lecce), Pedara (Catania) e San Mauro Forte (Matera) che si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale.

Protettore degli animali, Sant'Antonio Abate si festeggia il 17 gennaio. La giornata inizia con la benedizione e termina con un grande fuoco acceso nelle piazze, intorno al quale si fa festa. Un rito che si ripete in tutta italia. Il progetto è stato lanciato in rete lo scorso gennaio con un evento a cui ha partecipato anche la Regione Campania, la “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara”, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, la Provincia di Caserta, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Alle comunità di Campobasso, Collelongo e Macerata Campania è affidato il coordinamento su base subnazionale, nazionale e internazionale; il coordinamento regionale invece è dei comuni di Campobasso, Fara Filiorum Petri, San Mauro Forte, Macerata Campania, Novoli e Pedara