Attesa di un trapianto: in Molise l'incidenza più alta

sala operatoria

Il Molise la regione con la più alta incidenza di persone in attesa di un trapianto in rapporto al numero dei residenti, con un indice di 23,6 pazienti ogni 100mila abitanti, quasi il doppio della media nazionale che si attesta sul dato di 13,7 pazienti in lista ogni 100mila abitanti.

Lo rende noto il Centro Nazionale Trapianti (Cnt) alla vigilia della 24 esima Giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti .

In Italia sono 8.291 gli iscritti nelle liste d'attesa. La percentuale più alta (il 72,5%) attende un rene.

Da alcuni giorni il Ministero della Salute ed il Centro Nazionale Trapianti hanno lanciato la campagna“Donare è una scelta naturale” per incrementare la donazione. Sono ancora tante, infatti, le opposizioni al prelievo