Lavoro, il tour dell'Ugl oggi a Campobasso

La prefettura di Campobasso

Alle 10, in piazza della prefettura a Campobasso, arriva l'ottava tappa del tour itinerante promosso dall'Ugl a bordo di un bus, in occasione della festa del lavoro con il motto  "il lavoro cambia anche noi!". L'obiettivo del sindacato e' raggiungere nei territori i lavoratori alle prese con la crisi economica-sociale. Trenta gli appuntamenti in tutta Italia che si concluderanno sabato primo maggio a milano