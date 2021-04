In arresto due giovani che hanno aggredito i Carabinieri intervenuti

Carabinieri

Portocannone - Ieri sera i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Termoli ieri sera hanno arrestato due fratelli, in seguito a un intervento per assembramento sfociato poi in aggressione ai pubblici ufficiali.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica su presunte violazioni della normativa antiCovid. Sul posto hanno trovato un 28enne di origine albanese che cercava di colpire una trentina di persone con un bastone.

I militari hanno disarmato l'uomo, e mentre le altre persone si sono allontanate, il fratello 21enne, nel tentativo di liberarlo, ha aggredito i Carabinieri, causando anche delle ferite, non gravi, a uno di loro.



I militari hanno sequestrato il bastone e arrestato in flagranza di reato i due ragazzi per concorso in lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblici Ufficiali, oltre a porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I due fratelli sono stati poi rimessi in libertà per mancanza di esigenze di natura cautelare, ma sanzionati per 400 euro ciascuno per la violazione della normativa anticovid.