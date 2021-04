Riaperture e spostamenti, varato il nuovo decreto

Il gazebo di un bar

Il nuovo decreto che sarà in vigore da lunedì 26 aprile è stato approvato in una seduta lampo del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 luglio, data in cui scadrà anche lo stato d'emergenza.



Tra le misure previste c'è il coprifuoco che per ora resta fissato alle 22.



Per gli spostamenti fra le regioni, ci si potrà muovere liberamente tra quelle in fascia gialla, mentre per le regioni in arancione e rosso servirà il pass verde, che certifica la vaccinazione, o, in alternativa, la negatività al tampone o l'avvenuta guarigione dal Covid.



Per quanto riguarda le riaperture delle attività commerciali, bar e ristoranti in zona gialla potranno aprire a pranzo e a cena, se provvisti di uno spazio all'aperto. Per quelli al chiuso bisognerà attendere il primo giugno.



In zona gialla riprendono le attività fieristiche dal 15 giugno, mentre dal primo luglio potranno riprendere i congressi . Riapriranno anche i parchi tematici.



Sul fronte sociale, sarà possibile andare a trovare amici e parenti in 4, più i bambini, in zona gialla e arancione, dal 26 aprile al 15 giugno.



E dalla prossima settimana cambieranno i colori delle Regioni, sarà reintrodotto il giallo. Anche il Molise spera di tornare in zona gialla, ma, secondo i parametri, sembra difficile. Comunque si attende la valutazione dei dati del monitoraggio di domani.