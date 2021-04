Si ribalta un camion che trasportava polli, è strage

Autotreno abbattuto

Si stanno accertando le cause dell'incidente avvenuto questa notte intorno all'una, sulla Bifernina. Un autotreno per il trasporto di polli è finito fuori strada nei pressi del raccordo con la strada statale 87, non lontano dall’ex Zuccherificio. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti, riportando ferite lievi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Anas. La strada al momento è percorribile, ma solo a una corsia. Sono intervenuti anche dei mezzi privati per la rimozione del grosso autotreno, abbattuto lungo la carreggiata. Moltissimi sono i polli morti nell'incidente, gli uomini del soccorso stanno rimuovendo le carcasse.