Mutuo da 40 milioni, passa l'allegato alla manovra di bilancio

La seduta sul bilancio

Continua in Consiglio regionale la manovra di bilancio. Oggi la maggioranza a Palazzo D'Aimmo ha votato l'allegato al bilancio contenente il comma più discusso: quello che prevede un mutuo da 40 milioni di euro per coprire il deficit regionale. E' passata con 11 voti favorevoli, l'autorizzazione ad accendere il finanziamento, per coprire i passivi regionali. A votare no i sei consiglieri del M5s, più i 2 esponenti di FdI, Michele Iorio e Aida Romagnuolo, da tempo in contrasto con la maggioranza.



Un provvedimento che non "fa altro che aumentare l'indebitamento del Molise", secondo le opposizioni, che avevano presentato, ad inizio seduta, una pregiudiziale in cui avevano sollevato il dubbio sulla legittimità dell'atto. "I 40 milioni non graveranno sui molisani ma saranno coperti con risparmi derivanti dalla ricontrattazione di mutui regionali", la risposta della Giunta affidata all'assessore Vincenzo Niro.



Il voto è arrivato in serata ed è il secondo sui documenti di bilancio, dopo l'approvazione del Defr e in attesa del voto finale di domani sul bilancio di previsione 2021-2023.