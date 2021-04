Omaggio a Lorenzo Pinto che va in pensione

Lorenzo Pinto

Vogliamo omaggiare il nostro amico e collega, Lorenzo Pinto che da oggi sarà in pensione. "Sono stati 42 anni vissuti intensamente, da quel lontano giugno del 1979 in quel di Aosta ad oggi - racconta lo stesso Pinto in una lettera che ha inviato a tutti noi - questo bel lavoro sicuramente mi mancherà: ho ancora “fame “ di sapere e di fare, mi mancherà l’adrenalina che si accumula in certi momenti; non mi sento ancora stanco da doverlo abbandonare, ma un ciclo della vita volge a conclusione, ed è giusto che torni a ridare alla mia famiglia parte del tempo che in questi anni le ho tolto".



E' stato il responsabile della squadra esterna di Campobasso, che si è distinta in molte produzioni in Italia e all'estero (Festival di San Remo, Tour de France, G8 e altri). Ha ricoperto l'incarico di direttore di produzione ad Anversa, in occasione degli Europei di calcio in Belgio ed Olanda nel 2000. A Campobasso è stato coordinatore dei tecnici.



Ci accompagneranno tanti ricordi vissuti con lui in questa Azienda, momenti condivisi con tanti colleghi, "molti ormai già in pensione e qualcuno che purtroppo non è più tra di noi", come scrive lo stesso Pinto.



A Lorenzo rivolgiamo un caro abbraccio e un caloroso saluto da parte di tutta la sede e redazione della Tgr Molise.