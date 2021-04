Oggi presidio dei lavoratori del trasporto pubblico

Un autobus al terminal di Campobasso

Stamane a partire dalle 10, davanti alla sede del Consiglio regionale, si terrà un presidio dei lavoratori del trasporto pubblico indetto dalla Faisa Cisal per manifestare contro quella che definiscono la "pessima gestione" del settore da parte della Regione Molise.

Il sindacato protesta, tra l'altro, per l'assenza della bigliettazione telematica, gli autobus obsoleti, le fermate non a norma con il codice della strada e i rischi a cui sono costretti gli autisti per l'emissione dei titoli di viaggio in epoca di pandemia.