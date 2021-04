Stato di emergenza per il sisma

danni terremoto

E' stato prorogato per sei mesi lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito diversi Comuni della provincia di Campobasso nell'agosto 2018.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Draghi.

La proroga consentirà tra l'altro il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei palazzi storici danneggiati dal terremoto che ha interessato in particolare il Basso Molise.