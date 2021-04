Via libera del Parlamento al Recovery plan

L'Aula del Senato

Disco verde da parte del Parlamento al Recovery plan del Governo.

In tarda serata, il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Draghi relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con 224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti. In precedenza era stata la Camera dei Deputati a pronunciarsi a sostegno del documento con 442 si, 19 no e 51 astenuti.

Il PNRR prevede espressamente una serie di interventi mirati per il Molise tra cui l'elettrificazione della rete ferroviaria, la razionalizzazione e "industrializzazione" del sistema di gestione e distribuzione delle risorse idriche e la piena operatività della Zona economica speciale Adriatica che interessa Puglia e Molise.