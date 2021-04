Riaperture: le Regioni pressano il Governo

Tavoli all'aperto

Il programma delle riaperture è stato al centro dell'incontro tra Governo e Regioni, con queste ultime in pressing per l'eliminazione del divieto di spostamento tra i territori e per ottenere che bar e ristoranti siano aperti anche la sera e dare modo anche alle palestre e alle piscine di riavviare l'attività. "Chiederemo riaperture graduali il prima possibile, nell'arco di 10 o 15 giorni - ha detto il Presidente del Molise Toma - Io preferirei dal 20 aprile in poi". Quanto al passaggio del Molise in zona gialla, secondo Toma il cambio di colore potrebbe esserci tra 10 giorni.