Ristoranti riaperti solo all'esterno, i comuni montani chiedono correttivi

Una veduta aerea di Capracotta



Riaperture nella ristorazione, ma non per tutti. Perché bar e ristoranti dei comuni montani avranno grandi difficoltà nell'utilizzo degli spazi all'aperto, come stabilito per la ripresa delle attività.

In molte zone d’Italia le temperature rigide non consentono ancora di effettuare servizi di ristorazione esterna e scoraggiano le prenotazioni dei clienti. Un problema rilevante, considerato che nel nostro Paese i comuni montani sono 3.800 sui 7.904 esistenti.

L’Uncem (l’Unione dei comuni montani) si rivolge dunque al ministro della Salute Speranza per chiedere soluzioni alternative. Un appello a cui si unisce anche il presidente dell'Uncem Molise e sindaco di Capracotta, Candido Paglione che sollecita il Governo centrale a "rivedere le misure e in alcuni casi chiarirle. Del resto - aggiunge Paglione - non è certo la prima volta che mettiamo in agenda il tema della specificità della zone montane".