L'Augusto Imperatore riemerso dalla terra

La testa di marmo di Augusto

Questa mattina- 29 aprile- a Isernia è stata fatta una scoperta che potrebbe essere di grande rilievo: La testa in marmo di una statua dell'imperatore romano Augusto. Il ritrovamento archeologico è avvenuto durante i lavori sulla frana di via Occidentale. La Soprintendenza coordina i lavori e ha posto tutta l'area in sicurezza. La testa è stata portata al museo di Santa Maria delle Monache in attesa che vengano effettuate le analisi. Dalla Soprintendenza fanno sapere che potrebbero emergere altri reperti dalla zona del cantiere.