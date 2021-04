Superate le 100 mila vaccinazioni. Da domani un nuovo punto vaccinale

L'ingresso del nuovo punto vaccinale al Cardarelli

Procede la campagna vaccinale anticovid nella nostra regione. Raggiunte le 100.544 somministrazioni totali. Anche se solo il 10,59% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino e risulta perciò immunizzato. Entro domani arriveranno altre dosi da somministrare.



Si tratta delle 900 dosi del nuovo vaccino utilizzabile per gli over 60 Jhonson e Jhonson. 2000 di Astrazeneca e 8170 di Pfizer. Inoltre, da domani mattina, sarà attivo un nuovo punto vaccinale al Cardarelli adiacente all'eliporto, più ampio rispetto all'altro esistente in ospedale. Si sta procedendo a pieno ritmo sulle somministrazioni, ma qualche problema si sta verificando.



Da un lato le somministrazioni a domicilio lasciano sempre il fianco scoperto, e si sta cercando di sopperire. Dall'altro si sta assistendo a un intasamento delle caselle di posta elettronica della piattaforma "adesionivaccinazioni". Diversi utenti stanno riscontrando questi problemi, le email tornano indietro poiché le caselle sono piene. Anche a questa situazione gli organi preposti stanno cercando di porre rimedio. Il problema, alla radice, sta nella carenza di personale e nel ritardo che hanno accumulato nel rispondere alle tante email che sono arrivate.