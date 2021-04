A Termoli parte la campagna vaccinale all'interno di Stellantis

Una vaccinazione

A Termoli, parte la campagna vaccinale all'interno dello stabilimento Stellantis. Da domani i dipendenti potranno prenotarsi per essere vaccinati nelle prossime settimane. Soddisfazione espressa dall'Unione italiana lavoratori metalmeccanici di Termoli che assicura che lavorerà perché anche nelle altre fabbriche si avvi al più presto la campagna vaccinale.



A Venafro, i volontari della Croce rossa di Isernia hanno ultimato la prima fase della campagna anti-covid a domicilio che ha interessato 138 soggetti fragili e non autosufficienti. Nelle prossime settimane si procederà con le seconde dosi e, nel frattempo, prende il via la campagna vaccinale a domicilio in altri 5 comuni della provincia di Isernia, sempre a cura dei volontari della Croce rossa.