Un nuovo hub vaccinale a Pozzilli

L'ingresso della scuola media di Pozzilli

La scuola media di Pozzilli ospiterà un nuovo centro vaccinale regionale. Il Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha firmato la deliberazione per l’autorizzazione delle sede nuova vaccinale. Nel nuovo hub avverrà la somministrazione dei vaccini per i residenti di Pozzilli, ma non si esclude di aprirlo al resto della popolazione regionale.



Continueranno le vaccinazioni a domicilio per i cittadini che fossero impossibilitati a spostarsi. Le fasce orarie di attività saranno gestisce di concerto con i medici sulla base della loro organizzazione e operatività. Il personale sanitario (medico ed infermieristico) sarà messo a disposizione dall'amministrazione comunale.



Non è possibile presentarsi c/o i centri vaccinali senza prima essere stati contattati dal personale amministrativo. "Oggi ho firmato la convenzione con l’Asrem e nei prossimi giorni vi informerò nei dettagli su come procedere - scrive su facebook, rivolgendosi alla popolazione la sindaca Stefania Passarelli - l’Asrem si farà carico della fornitura dei vaccini e della definizione degli elenchi dei cittadini da sottoporre a vaccinazione".



La sindaca assicura che gli ingressi per le vaccinazioni e per gli alunni a scuola saranno separati, proprio per rispettare le norme sul distanziamento.