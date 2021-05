Covid: nessun decesso, appena 2 nuovi casi e 32 guariti

Il bollettino covid del 9 maggio 2021

Seppur a fronte di pochi tamponi esaminati, appena 137, sono solo 2 i nuovi casi di positività al coronavirus: 1 a Isernia, l'altro a Fornelli.

Inoltre non si registrano decessi. Sono poi 32 le guarigioni riscontrate, di cui 7 a Bojano e 6 a Vinchiaturo, secondo i dati del bollettino ufficiale Asrem.

Dunque, gli attualmente positivi in Molise scendono ancora e si attestano a 445 pazienti.

30 invece le persone ricoverate, tutte al Cardarelli di Campobasso: 25 in malattie infettive, 5 in terapia intensiva.