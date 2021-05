Covid, identificate le varianti

Varianti attenzionate

In Molise predomina la variante inglese ma ci sono anche 4 casi di brasiliana e di altre varianti attenzionate. il laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli ha pubblicato un report. da febbraio ad aprile su 1067 tamponi sequenziati 903 sono di variante inglese, salgono a 4 i casi di brasiliana (ai tre di Venafro identificati qualche settimana fa si e' aggiunto un caso nell'isernino) sono state anche riscontrate due altre varianti, entrambe sotto osservazione della comunita' scientifica internazionale per capire sia la virulenza che l'eventuale resistenza ai vaccini: una e' una variazione della nigeriana, per ora c'e' un caso solo in Molise positivo a questa variante. la seconda e' una variante che conta solo 5 casi in italia: 2 in emilia romagna, 1 in lombardia, e due appunto nella nostra regione. il report evidenzia anche maggiore incidenza dell'infezione nella fascia di eta' compresa tra i 50 e i 59 anni , con una prevalenza nei maschi, e l'aumento dei contagi nei giovani tra i 10 e i 19 anni.