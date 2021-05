Manifestazione di solidarietà per la Palestina

Una bandiera della Palestina

Un presidio in solidarietà con la popolazione palestinese si è tenuto ieri pomeriggio in piazza Pepe a Campobasso.

"Molise per la Palestina libera", questo lo slogan della manifestazione, promossa dalla Casa del Popolo con altre realtà locali per chiedere, dopo la fragile tregua degli ultimi giorni, la definitiva cessazione dei bombardamenti sulla striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano.