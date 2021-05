Caos al Pronto soccorso del Cardarelli: pazienti in attesa in ambulanza

Ambulanze davanti al Cardarelli

Sono ore difficili queste, ancora una volta, al pronto soccorso del Cardarelli. I reparti sono saturi e i pazienti portati dalle ambulanze finisco sistemati sulle barelle. Questa mattina ci è arrivata la segnalazione di circa 20 persone in tale situazione.



Il Cardarelli è di fatto per metà dedicato ai pazienti colpiti da Coronavirus e i posti disponibili per tutti gli altri pazienti sono ridotti. In queste ore è chiuso anche un intero reparto Covid per i lavori sulla linea dell'ossigeno, il che non aiuta.



"Stiamo cercando posti nei reparti, contando anche su alcune dimissioni previste", ci ha detto Pancrazio La Floresta, il direttore sanitario al Cardarelli, che ha anche chiarito che il problema non sono i ricoveri programmati nel Pronto Soccorso, che sono in questi giorni pochissimi. Il problema, ci dice La Foresta, "è la pressione delle emergenze, che, vista la situazione anche di altri ospedali della regione, grava pesantemente sul pronto soccorso del Cardarelli. Nelle prossime ore - dice il direttore sanitario - cercheremo di ricoverare i più urgenti e gravi".



Nei giorni scorsi c'erano state difficoltà anche al Veneziale di Isernia. Persone ferme al pronto soccorso da giorni, con patologie gravi, che non si riesce a ricoverare. Per carenza di posti letto e personale.