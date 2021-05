Addestramento in forra

Addestramento del CNSAS in forra

Quattro giorni di simulazioni di soccorso in forra. Si è conclusa l'ultima fase di addestramento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Molise in vari torrenti della regione.

Le forre sono gole strette e profonde gole in cui scorrono torrenti con salti verticali che generano cascate alte anche oltre quaranta metri. Si tratta di ambienti particolarmente complessi per chi pratica l'attività di torrentismo e per chi - come il Soccorso Alpino - è chiamato ad intervenire per salvare persone in difficoltà. L'ultimo caso, in Molise, è avvenuto la notte di sabato scorso nelle gole del Quirino a Guardiaregia, con tre escursionisti rimasti bloccati e salvate allo stremo delle forze fisiche e mentali