Riaprono le piscine all'aperto

una veduta di una piscina all'aperto

Apertura simbolica per le piscine, almeno in Molise: la maggior parte aspetta il rialzo delle temperature. La distanza tra i lettini e le sdraio deve essere di almeno 1,5 metri ed è obbligatorio indossare la mascherina a parte quando si fa il bagno o si prende il sole.

Al via ufficialmente anche la stagione balneare, ma in Molise gli stabilimenti erano aperti già da due settimane, anche se non si poteva fare il bagno. Ora le strutture si doteranno di presidi di salvataggio. Le regole sono le stesse della scorsa estate: l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi comuni, mentre la si può togliere mentre si fa il bagno e sotto l’ombrellone. La misurazione della temperatura è facoltativa. Via libera anche all'ingresso in Italia da persone provenienti dai paesi dell' Ue, da Gran Bretagna e Israele, senza più quarantena obbligatoria: basterà un tampone negativo effettuato entro le 48 ore, o l'attestazione di vaccinazione.

Lunedì si riunirà la cabina di regia del Governo per sciogliere una serie di nodi, a partire dall'orario del coprifuoco, che dovrebbe essere spostato alle 23. Dovrebbero riaprire anche i centri commerciali durante il week end a partire dal 22 maggio, e dal 1 giugno i ristoranti al chiuso fino alle 18, le piscine e le palestre al chiuso.