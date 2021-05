Vaccini, le nuove fasce di prenotazione

Si accelera sui vaccini

Partono domani le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 40-50 anni e lunedì invece partirà quella per la fascia di età 18-19 anni. Lo rende noto l'Asrem.

La piattaforma regionale è sempre quella già attivata per le altre fasce d'età. E' necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria ed il codice fiscale.

L'ordine, specifica l'Azienda Sanitaria Regionale, non sarà quello di prenotazione ma si procederà in base alla data di nascita.

Per quanto riguarda le seconde dosi per i vaccini mRna (ossia Pfizer e Moderna), l'Asrem ribadisce che il tempo tra la prima e la seconda dose è stato portato da 21 a 42 giorni, come da indicazioni del

Comitato Tecnico Scientifico. I cittadini saranno concovati - specifica l'Asrem - con un sms inviato dalla Regione