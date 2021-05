Oggi la giornata mondiale della biodiversità

Una veduta dell'oasi di Guardiaregia

Oggi è la giornata mondiale della biodiversità proclamata nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l'adozione della convenzione sulla diversità biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992 con l'obiettivo di tutelare la diversità biologica del pianeta. Un giorno per ricordare l'importanza di salvaguardare la ricchezza delle specie viventi e che, quest'anno, è dedicato allo sviluppo sostenibile. Un giorno per ricordare anche l'immenso patrimonio verde della nostra regione, un bene prezioso da tutelare per poterlo tramandare alle future generazioni.