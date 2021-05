Covid, un solo positivo. Scende la curva

Un'infermiera esegue un tampone orofaringeo

Sembra scomparire il Covid in regione, con la curva che continua la sua discesa e l'ultimo bollettino Asrem che certifica un solo positivo, una persona di Venafro, su 174 tamponi refertati. Non tantissimi, visto che siamo nel fine settimana e il calo degli screening รจ fisiologico. I guariti certificati con lo stesso numero di test, sono invece 26.



Gli attualmente positivi scendono pertanto a 296. In ospedale al Cardarelli, sono 18 le persone ricoverate in Malattie infettive e 4 in rianimazione, per un totale di 22 ricoveri totali. Nessun nuovo ricovero, nessun dimesso e nessun trasferimento.