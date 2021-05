Covid, nessun decesso e 28 positivi

Il bollettino Asrem

Nel bollettino del primo maggio nessun decesso e dati soddisfacenti anche sul fronte dei contagi, su 454 tamponi processati sono 28 i nuovi positivi, di cui 9 a Campobasso.

Molto alto, ed è una notizia positiva, il numero delle persone guarite, ben 57. Gli attualmente positivi in Regione così scendono a 618.

Sul fronte ospedaliero, c'è stato 1 nuovo ricovero, in malattie infettive e nessun dimesso, mentre una persona è stata trasferita dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva.

Perciò in totale i pazienti ricoverati in Regione sono 41.5 al Cardarelli in terapia intensiva e 34 in malattie infettive. 2 in terapia intensiva del Gemelli Molise. Mentre non ci sono pazienti ricoverati né nell'area grigia del San Timoteo, né al Neuromed.