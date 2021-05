La pandemia rallenta: nessun decesso, 5 nuovi casi e 18 guariti

Il bollettino del 10 maggio 2021

Buone notizie sul fronte coronavirus: prosegue il rallentamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi, fermi a quota 483 secondo il bollettino ufficiale Asrem. A fronte di 374 tamponi refertati, i nuovi casi sono 5: 2 a Riccia, 1 ciascuno a Campobasso, Baranello e Toro. I guariti sono invece 18, di cui 4 ad Agnone e altrettanti a Campobasso. Gli attualmente positivi in Molise scendono dunque a 432.

I nuovi ricoveri sono 3, tutti in Malattie infettive a cui fanno da contraltare 2 dimissioni dallo stesso reparto, per un totale di 31 pazienti attualmente ricoverati al Cardarelli, 5 dei quali in Terapia intensiva.