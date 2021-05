Ancora una sconfitta contro la Vastese al Civitelle (0-1)

L'ex Diarra punisce l'Agnonese

La rete della vittoria degli abruzzesi al 38esimo del primo tempo. Nel finale traversa di Leo Grazioso per i granata che rimangon o penultimi in classifica. Sconfitta anche per il Vastogirardi (0-3) ad Aprilia