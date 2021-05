Vastogirardi e Agnonese sconfitte, Notaresco ko

I recuperi del mercoledì

Calcio, serie D/

Mercoledì di recuperi con due sconfitte per le squadre molisane: il Vastogirardi ha perso 3-2 a Castelfidardo, MENTRE l'Olimpia Agnonese è stata battuta dal Porto S.Elpidio per 3-1. La squadra granata viene scavalcata dai marchigiani e ora è ultima in classifica.

Buone notizie per il Campobasso perchè il Pineto ha vinto 1-0 a Notaresco e consentito ai lupi di mantenere il distacco in classifica a +5 sugli abruzzesi, con lo stesso numero di partite disputate.