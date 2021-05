Nessun decesso e solo 3 positivi

Il bollettino del 21 maggio 2021

Nel bollettino Asrem non vengono segnalati decessi nelle ultime 24 ore

i nuovi positivi sono solo 3, a fronte di 376 tamponi processati



c'e' 1 dimesso da malattie infettive

12 sono invece le persone guarite



gli attualmente positivi in regione, rispetto a ieri, scendono a 228



il totale dei ricoverati e' di 20 persone, tutte al cardarelli: 15 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva



Intanto il dott.Ernesto La Vecchia della federazione medici di famiglia (fismu) ha annunciato che sono arrivate le prime dosi ai medici che si sono detti disponibili a vaccinare nei propri studi.