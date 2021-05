Covid: nessun decesso, 1 solo positivo e 6 guariti

Il bollettino covid del 23 maggio 2021

Buone notizie sul fronte coronavirus. Continuano a non esserci morti a causa della pandemia. Su 164 tamponi si registra 1 solo nuovo caso a Carovilli, mentre sono 6 i guariti, di cui 2 a Petrella Tifernina, 1 ciascuno a Campobasso, Isernia, Belmonte del Sannio e Portocannone.

Gli attualmente positivi scendono a 200. Restano 20 i ricoverati, di cui 15 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva, tutti al Cardarelli.