Covid, muore una donna di 70 anni

Dopo 10 giorni di tregua, il covid causa un decesso. Si tratta di una donna di 70 anni originaria di Lucito, ricoverata in terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso.

Sono stati 345 i tamponi processati, con un solo nuovo caso di positività emerso a Campobasso. 14 le persone dichiarate clinicamente guarite.

Non si registrano nuovi ricoveri ma non ci sono neppure degenti dimessi.

Gli attualmente positivi in regione sono 186. Il totale dei ricoverati è di 19 pazienti: 15 nel reparto di malattie infettive, 4 in terapia intensiva del Cardarelli.