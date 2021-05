Covid

Nessun decesso in Molise nelle ultime 24 ore. Dal bollettino dell'Asrem del 27 maggio sull'andamento della pandemia in Molise risultano solo 5 nuovi positivi su 306 tamponi refertati. Nessun nuovo ricovero e nessun dimesso. 11 i guariti. Gli attualmente positivi sono ancora in calo: 160. Quindici le persone ricoverate negli ospedali m,olisani: tutte al Cardarelli di Campobasso, 11 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva.