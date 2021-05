Dal primo giugno Molise in zona bianca

Dal 1 giugno il Molise diventerà zona bianca.

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri . Nelle regioni in zona bianca non vige più il coprifuoco mentre restano invariate le regole di comportamento, tra cui l'obbligo della mascherina e rispetto del distanziamento.



Novità anche per il coprifuoco che da mercoledì 19 maggio scatterà alle 23.00. Dal 7 giugno potrebbe essere spostato alle 24.00 e dal 21 giugno scomparire del tutto



Per quanto riguarda ristoranti e bar, dal 1 giugno si tornerà a mangiare anche nei ristoranti che non hanno spazi all'aperto. Nei bar si potrà consumare di nuovo al bancone al chiuso ma solo nella fascia oraria 5-18. Dalle 18.00 in poi invece la consumazione puo' essere effettuata solo all'esterno.



Sul fronte contagio, questa la situazione attuale:

Decessi: 0

Nuovi positivi: 3

Tamponi effettuati: 398

Guariti:12

Dimessi: 1

Ricoveri: 0

Attualmente positivi: 287



Questi i comuni che presentano ancora casi

Acquaviva D’Isernia: 3

Agnone: 16

Bagnoli del Trigno: 1

Baranello: 4

Belmonte Del Sannio:6

Bojano: 16

Bonefro: 1

Campobasso: 60

Campodipietra: 5

Campolieto: 3

Campomarino:2

Cantalupo Nel sannio: 3

Capracotta:1

Carpinone: 1

Casacalenda: 3

Castellino del Biferno: 2

Castropignano: 1

Cercemaggiore: 2

Colletorto:4

Colli a Volturno: 2

Ferrazzano: 1

Fornelli: 9

Fossalto: 1

Frosolone: 5

Guardiaregia: 9

Isernia: 25

Larino:1

Longano: 1

Lucito: 3

Matrice:2

Mirabello Sannitico: 4

Montaquila:11

Montenero di Bisaccia: 3

Montenero Val Cocchiara : 1

Palata: 2

Petacciato: 1

Petrella Tifernina: 9

Portocannone: 1

Riccia:17

Ripalimosani: 5

Roccamandolfi: 5

San Giacomo Degli Schiavoni: 2

San Martino in Pensilis: 3

Santa Maria del Molise: 1

Sepino: 2

Sesto Campano: 3

Spinete: 1

Termoli: 22

Toro: 5

Trivento: 2

Venafro: 6



: da domani al via le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia 55-50. Sarà possibile collegarsi alla piattaforma regionale tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.Come per le precedenti fasce d’età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine d’età. Il piano vaccinale procederà seguendo le indicazioni della cabina di regia che, a sua volta, recepirà le indicazioni del commissario straordinario Figliuolo