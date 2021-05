Covid, nessun decesso e solo 11 positivi

il bollettino del 5 maggio

E' un bollettino davvero confortante, quello diffuso oggi pomeriggio- 5 maggio.- dall'Asrem e relativo alle ultime 24 ore. Con numeri che offrono un quadro dell'epidemia in deciso miglioramento.

Vediamo i numeri in dettaglio. Innanzitutto, nessuna vittima. E soltanto 11 nuovi casi di contagio su 474 tamponi, poco più del 2 per cento. Nel dettaglio, cinque positivi a Guardiaregia, gli altri in sei diverse località.

Non c'è stato nessun ricovero e si contano invece tre pazienti dimessi dagli ospedali: uno dal reparto di malattie infettive del Cardarelli e due dalla terapia intensiva del Gemelli Molise che così non ha più degenti covid.

E sono 45 le persone dichiarate guarite: un dato che fa ulteriormente calare il numero degli attualmente positivi, 529. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali molisani, i ricoverati per Covid sono soltanto al Cardarelli di Campobasso, in totale 35, di cui 29 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.Quindi il San Timoteo di Termoli, il Gemelli e il Neuromed sono, ad oggi, tutti "covid free".

Una situazione che potrebbe dipendere anche dall'andamento della campagna vaccinale. Quasi il 43 per cento della popolazione molisana ha ricevuto almeno una dose. E il 15 per cento degli abitanti ha già fatto anche il richiamo.

















Sono circa 130 mila le dosi somministrate, il 93 per cento di quelle consegnate.

Le scorte sono pressoché esaurite, ma è in arrivo una fornitura di quasi 11 mila dosi di vaccino Pfizer.