Covid: non ce la fanno due donne

Ospedale Cardarelli

Sono rispettivamente di Campomarino e Bojano le due vittime del covid registrate in regione nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 93 anni ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e di una donna di 72 anni di Bojano, ricoverata invece in terapia intensiva, sempre del Cardarelli.

Due anche i nuovi nuovi ricoveri, entrambi in malattie infettive, ma dallo stesso reparto sono stati dimessi tre degenti.

I tamponi eseguiti sono stati 12.745. I nuovi positivi sono 26. Le persone dichiarate guarite 70.

28 complessivamente i pazienti attualmente ricoverati. Sono tutti al Cardarelli: 24 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva

Le persone attualmente positive in regione sono 386 (272 residenti tra campobasso e provincia , 11 tra Isernia e provincia, 2 in altre regioni).

Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è di 485