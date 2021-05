Dimissioni Serafini, la solidarietà del comitato S.Timoteo

"Esprimo la totale condivisione delle amare motivazioni che hanno indotto il Dottore Gianni Serafini, indiscusso e apprezzato professionista, a rimettere le dimissioni di Direttore Sanitario dell'ospedale San Timoteo". Così il presidente del Comitato San Timoteo Nicola De Felice esprimendo anche "piena solidarietà" al medico molisano che questa mattina ha rassegnato le dimissioni.

De Felice annuncia che il Comitato San Timoteo chiederà un incontro urgente al Presidente della regione, nonché assessore alla Sanità Donato Toma, alla Commissaria Flora Degrassi, al Direttore Generale dell'Asrem Florenzano su quelle che definisce "le annose criticità, ulteriormente aggravate dalla pandemia, presenti, e più volte evidenziate in passato, che gravano sul San Timoteo".

De Felice ricorda inoltre che l'ospedale di Termoli è l'unico presidio ospedaliero per l'intero territorio del basso Molise, punto di riferimento per un popolazione di oltre 120 mila abitanti, che nel periodo estivo diventano oltre 200 mila