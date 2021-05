Salvi i tre escursionisti bloccati nel torrente Quirino

Salvati i tre escursionisti

Stanno tutti bene i tre torrentisti termolesi dispersi ieri tra le gole del torrente Quirino, nei pressi di Guardiaregia. Infreddoliti, stanchi e provati dalle numerose ore trascorse in forra, stavano praticando il cosìddetto canyoning, uno sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole percorse da corsi d'acqua, come i torrenti. I tre avevano distanziato il resto del gruppo con cui erano partiti facendo perdere le loro tracce. A dare l'allarme gli altri componenti della comitiva che li hanno aspettati all'uscita e non li hanno visti rientrare per ore dall'escursione. Sono rimasti bloccati fino a tarda sera all'altezza della cascata di San Nicola. Pur trattandosi di escursionisti esperti erano sprovvisti di cellulari. Dopo averli raggiunti, gli speleologi del soccorso alpino del Molise hanno prestato le prime cure e, dopo essersi accertati delle loro buone condizioni hanno iniziato la risalita delle cascate