Valentina Ciarlante eletta Presidentessa dell'Ussi Molise

Valentina Ciarlante

Le elezioni Ussi Molise hanno portato una donna alla guida del gruppo di specializzazione dell'Assostampa molisana. E' la prima volta non solo per il Molise. Elezione avvenuta praticamente all'unanimità. Del Consiglio Direttivo  per il prossimo quadriennio faranno parte Mauro Carafa, Maurizio D'Ottavio e Giuseppe Formato (professionali) e Vittorio Labanca e Isidoro La Farciola (collaboratori).