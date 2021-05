arrivo a Termoli

Grande attesa a Termoli,- per l'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia, che partirà da Notaresco in provincia di Teramo per raggiungere la città molisana dopo 181 chilometri.

L'arrivo è previsto in Via Martiri della Resistenza , intorno alle 17.

Domani la carovana rosa sarà ancora in Molise, per l'ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi.