Giro d'Italia:come cambia la viabilità a Termoli

la piantina con le novità

in vista del Giro d'Italia che farà tappa a Termoli il 14 maggio, il dirigente della Polizia Municipale ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di sosta (con rimozione forzata) e la modifica della circolazione stradale in città.

Venerdì 14 maggio: divieto di sosta su ambi i lati di via Roma (tratto compreso tra via Oberdan e Corso Fratelli Brigida) dalle ore 5.00 alle ore 23.00.

Dalle ore 22.00 del giorno precedente alle 23.00 del 14 maggio la circolazione stradale sarà regolamentata con le seguenti interdizioni

-rotatoria via Corsica/Martiri della resistenza: chiusura di via Martiri della resistenza-Via Abruzzi

-chiusura via De Gasperi intersezione via Martiri della Resistenza (ambo i lati)

-chiusura via De Gasperi intersezione via Vanoni

-chiusura via Madonna delle Grazie intersezione via Panama

Giovedì 13 maggio/venerdì 14 maggio: dalle ore 13.00 di giovedì alle ore 19.00 di venerdì

- chiusura di via Montecarlo intersezione di Via Olanda, ambo i lati, delle aree di parcheggio antistanti il terminal degli autobus

- chiusura di Via Martiri della Resistenza con via Olanda, ambo i lati delle aree di parcheggio antistanti il terminal degli autobus

Venerdì 14 maggio: dalle ore 5.00 alle 23.00

- il traffico su via Corsica e proveniente dal lato sud sarà deviato in direzione viale Marinai D'Italia

- chiusura via Del Mare, altezza rotatoria via Foce dell'Angelo

- il traffico di via del Mare in direzione via Cristoforo Colombo sarà deviato in via Foce dell?Agngelo

- chiusura di Via Magellano altezza rotatoria Mistral e via Mascilongo

- il traffico di via Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona

-chiusura di via Cristoforo Colombo altezza via Oliviero e via Milano

- il traffico proveniente da via C.del Croix sarà deviato in direzione Porto-Marinai d'Italia

-il traffico proveniente da via Cesare Battisti sarà incalanato in senso unico in direzione via Rio Vivo-Corso Fratelli Brigida, Via Sauro

- il traffico proveniente da corso Fratelli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all'altezza di via Aubry

-il traffico proveniente da corso Vittorio Emanuele III° sarà deviato in direzione Corso Umbero I°-via C. del Croix

-il traffico proveniente da via Federico II° di Svevia sarà deviato per via Roma direzione via Aubry

-il traffico proveniente da via IV Novembre sarà incanalato in senso unico in direzione piazza Garibaldi

-il traffico proveniente da via De Capua e Via Oliviero sarà deviato dall'intersezione con via Sannitica per via Oliviero, direzione via Cristoforo Colombo-via Roma, con senso unico

-chiusura corso Fratelli Brigida altezza Corso Umberto I°

- chiusura viale Trieste altezza viale d'Italia

-chiusura via Mascilongo altezza viale d'Italia-deviazione per viale Trieste/via Inghilterra

.chisura viale d'Italia altezza via Montecarlo

-chiusura via Germania altezza via Maratona

-chiusura via Pepe altezza Corso Nazionale

-chiusura via Pagano tratto via Dante direzione corso Nazionale

-deviazione del traffico in direzione piazza Garibaldi per Duca degli Abruzzi

-chisura via Duca degli Abruzzi altezza via Milano

-chiusura via XX Settembre altezza via Milano (ambo i lati)

-chiusura via Adriatica altezza via Milano (ambo i lati)

-chiusura via Sannitica altezza via Milano (ambo i lati)

-chiusura via America altezza via Argentina

-chiusura via America altezza via Stati Uniti

-chiusura via Brasile altezza via Stati Uniti

-chiusura via Cile altezza via Messico

-chiusura via Messico altezza via Martiri della Resistenza

-chisuura delle aree di parcheggio Lungomare Cristoforo Colombo e via Vespucci (dalle 14.00 alle 18.00)