Una nuova rotatoria sulla statale 17

bivio Campochiaro

Partono oggi e dovrebbero essere completati a metà luglio i lavori per la rotatoria sulla statale 17 all'altezza del bivio per Campochiaro.

Un intervento di messa in sicurezza da tempo atteso, lungo uno dei tratti più pericolosi della strada luogo in passato di numerosi incidenti. I lavori dell'Anas nell'ambito dell'Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione della manutenzione straordinaria sulle strade statali della rete molisana.Il piano era stato finanziato già otto anni fa e arriva dopo gli interventi eseguiti nei mesi scorsi al bivio di San Massimo e di Bojano.