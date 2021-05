Il manifesto del Comune di Campobasso

Oggi è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Il 17 maggio 1990 l'omosessualità fu rimossa dalle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Obiettivo della giornata è promuovere eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della transfobia.

Anche la città di Campobasso, come partner della Rete Nazionale delle Regioni e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia (READY), aderisce alla campagna di comunicazione per il contrasto dell’utilizzo di parole d’odio #HateSpeech. Tra i progetti in itinere, la creazione in città di un centro contro le discriminazioni.

Alle 18.30, invece, il direttivo Arcigay Molise si racconterà in diretta sul proprio canale social. Un incontro moderato dalla presidente Luce Visco