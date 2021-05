Vastogirardi, buon punto a Fiuggi

Lo stadio Di Tella

Oggi pomeriggio si sono giocati alcuni recuperi del girone f. il Vastogirardi è andato a cogliere un buon punto a Fiuggi contro l'Atletico Terme: 1-1 il risultato con rete di Salatino.

Ancora una sonora sconfitta per l'Olimpia Agnonese, battuta per 5-2 dalla Recanatese.

Il Notaresco ha superato il Montegiorgio per 2-1 e ha accorciato le distanze dalla capolista Campobasso che però ha ancora una partita da recuperare.